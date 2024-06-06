Смольный и Сбербанк договорились усовершенствовать "Единую карту петербуржца"

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Беглов подписал соглашение с главой Сбербанка Германом Грефом. Оно предполагает расширение возможностей электронной "Единой карты петербуржца", о чем рассказал заместитель Беглова Алексей Корабельников.

"Планируется заменить все существующие карты школьников на единую электронную карту ЕКП с возможностью прохода через турникеты, оплаты питания, проезда на транспорте", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

В прошлом месяце проект ЕКП отметил свое пятилетие. В настоящее время персональную карту оформили свыше 1,7 млн горожан. Большинство из них сделали это через Сбербанк.

Фото: ЗАКС.Ру