Хинштейн поведал о планах принять закон об оборотных штрафах в течение года

Закон об оборотных штрафах за утечку персональной информации планируется принять в 2024 году, заявил глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Его слова прозвучали на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня.

"Рассчитываем эту инициативу принять, коллеги из Минцифры и других заинтересованных ведомств совместно с нами подготовили редакцию второго чтения", — передает слова парламентария ТАСС.

По словам Хинштейна, новая редакция проекта сейчас прорабатывается в государственно-правовом управлении администрации президента. "Наша задача — в текущем году эту норму во втором и третьем чтении принять", — резюмировал он.

Законопроект об ужесточении ответственности за утечку данных поступил на рассмотрение Госдумы в декабре 2023 года. Инициатива предусматривает ужесточение ответственности за подобные инциденты, при этом в случае повторной утечки операторам будут грозить штрафы до 3 % от выручки за год.

Фото: Александр Хинштейн / Telegram