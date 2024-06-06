Замглавы МИД поблагодарил Азербайджан за начавшееся обслуживание карт "Мир"

В Азербайджане начали обслуживать карты платежной системы "Мир", о чем пишет ТАСС со ссылкой на выступление замглавы российского МИД Михаила Галузина в рамках Петербургского международного экономического форума. Чиновник отметил, что это происходит постепенно.

"Мы признательны азербайджанским друзьям за такой подход, это очень способствует развитию связей в области туризма, для российских туристов это очень важно", - сказал Галузин.

Примечательно, что речь идет только о банкоматах ВТБ, через которые можно снимать местную валюту - манаты.

Отметим, что в соседней Армении ситуация сегодня схожая, но развивалась она иначе. С апреля оплатить картами "Мир" покупки в магазинах стало невозможно. Мера объясняется нежеланием правительства попадать под так называемые вторичные санкции. Обслуживает российские карты в Армении только местная "дочка" ВТБ через свои отделения и банкоматы. Еще зимой их принимали в большинстве банкоматов национальных банков.

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