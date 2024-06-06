КПРФ выдвинула Романа Кононенко на губернаторские выборы

На региональный конференции КПРФ 6 июня утвердили кандидатуру первого секретаря петербургского горкома партии, лидера фракции в Заксобрании Романа Кононенко на выборы губернатора Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Решение делегатов было единогласным.

- Мы идем на эти выборы не "против", а для того, чтобы представить нашу созидательную программу, - заявил в ходе конференции Кононенко и поблагодарил однопартийцев за доверие.

Как и другим кандидатам, для участия в выборах Кононенко предстоит собрать 155 подписей муниципальных депутатов в 84 муниципальных образованиях в рамках муниципального фильтра. В компартии не уверены, что у них получится собрать необходимое число подписей.

Большинство муниципальных депутатов в Петербурге уже оставили свои автографы в поддержку того или иного кандидата, сообщил Telegram-канал "Ротонда" 6 июня. Из-за этого кандидаты, которые выдвинутся позже остальных, имеют меньше шансов получить достаточное количество подписей от мундепов - вакантных автографов осталось мало.

По данным ГАС "Выборы", на губернаторские выборы выдвинулись 17 человек: 8 от партий и 9 самовыдвиженцев. От парламентских партий, которым не придется собирать подписи избирателей, пока документы в Горизбирком подали двое: действующий губернатор Александр Беглов от "Единой России" и Максим Яковлев от ЛДПР. В скором времени должна пройти конференция справедливороссов, на которой утвердят кандидатуру лидера городского отделения Надежды Тихоновой. "Новые люди" не собираются выдвигать своего представителя. Аналогичное решение может принять "Яблоко".

Выборы высшего должностного лица состоятся с 6 по 8 сентября. Одновременно с ними в городе пройдут выборы депутатов в местные советы и дополнительные выборы в Заксобрание по 18-му округу.

Текст и фото: Константин Леньков