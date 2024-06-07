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Новости 13:51

Греф заявил об исчерпанности российской модели экономического роста

фото ЗакС политика Греф заявил об исчерпанности российской модели экономического роста

Председатель правления Сбербанка Герман Греф привел новые умозаключения относительно природы нынешней российской экономической системы в целом. На Петербургском международном экономическом форуме он охарактеризовал отечественную модель как "чрезвычайно простую", передает "Коммерсант".

По словам бывшего профильного министра, рост бюджетных трат провоцирует рост зарплат, из-за чего граждане идут в банки за кредитами. Таким образом, работают два импульса - бюджетный и кредитный. Наряду с плюсами специалист видит в описанном явлении и недостатки: например, падает производительность труда.

"Но эта модель очень уязвима и связана с тем, что деньги из бюджета и банков направлены на потребительский рынок, товаров не становится больше, цены на них повышаются. <...> В этом состоит исчерпанность сегодняшней модели роста", - отметил глава Сбербанка.

Ранее на неделе Греф сказал, что отечественная экономика "перегрета".

фото: kremlin.ru


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