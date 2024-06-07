Греф заявил об исчерпанности российской модели экономического роста

Председатель правления Сбербанка Герман Греф привел новые умозаключения относительно природы нынешней российской экономической системы в целом. На Петербургском международном экономическом форуме он охарактеризовал отечественную модель как "чрезвычайно простую", передает "Коммерсант".

По словам бывшего профильного министра, рост бюджетных трат провоцирует рост зарплат, из-за чего граждане идут в банки за кредитами. Таким образом, работают два импульса - бюджетный и кредитный. Наряду с плюсами специалист видит в описанном явлении и недостатки: например, падает производительность труда.

"Но эта модель очень уязвима и связана с тем, что деньги из бюджета и банков направлены на потребительский рынок, товаров не становится больше, цены на них повышаются. <...> В этом состоит исчерпанность сегодняшней модели роста", - отметил глава Сбербанка.

Ранее на неделе Греф сказал, что отечественная экономика "перегрета".

фото: kremlin.ru