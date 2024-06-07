Президент Боливии стал Почетным доктором СПбГУ

В дни проведения Петербургского международного экономического форума прибывший в город президент Боливии Лу Арсе удостоился звания Почетного доктора СПбГУ. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба комитета по внешним связям.

Приняв награду, политик выступил с лекцией об экономике своей страны и ответил на вопросы студентов. В новом статусе он сможет участвовать в заседаниях Ученого совета вуза, где у него будет право совещательного голоса.

Ранее звание Почетного доктора СПбГУ присуждали главе КНР Си Цзиньпину и бывшему президенту Южной Кореи Ли Мен Баку.

60-летний Арсе руководит Боливией с 2020 года. Он стал самым высокопоставленным гостем ПМЭФ в нынешнем году.

фото: пресс-служба комитета Смольного по внешним связям