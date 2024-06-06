Первый день ПМЭФ: многополярность, Монсон и христианский взгляд на экономику

Алекcандр Беглов на ПМЭФ-2024, фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Петербургский международный экономический форум продолжается, 6 июня в "Экспофоруме" состоялось его торжественное открытие. С приветственной речью к участникам обратился губернатор Александр Беглов. За этим последовала сессия открытия с рядом именитых участников. Россию представлял первый вице-премьер Денис Мантуров.

Церемония открытия и Беглов

В своем выступлении Беглов поприветствовал участников и отметил, что событие собрало "всех, кому небезразлична судьба своих стран", которым "предстоит здесь найти ответ на вызовы сегодняшнего времени". Также он призвал слушателей уделить время прогулке по городу и посетить театры, выставки и рестораны.

"Петербург и петербуржцы желают форуму плодотворной работы, новых друзей, хороших впечатлений. Добро пожаловать в Северную столицу, мы с вами!" — завершил выступление глава города.

Тема форума заявлена как "Основы многополярности — формирование новых центров роста". В ходе сессии открытия Мантуров выразил мнение, что в наши дни понятие однополярности "уже достаточно быстро уходит на второй план". По его мнению, в мире формируются новые центры роста, развиваются страны Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Президент Нового банка развития Дилма Русеф в своем выступлении назвала "знаковыми в текущую эпоху" дискуссии на тему многополярного мира. Попутно она усомнилась в способности развитых стран "дать решение насущных проблем, с которыми мир сталкивается в настоящий момент" и заявила о необходимости построения многополярной экономики с новыми центрами, "поскольку она более способна противостоять глобальным шокам, кризисам".

Премьер-министр Центральноафриканской республики Феликс Молуа, в свою очередь, положительно оценил роль России в Африке. По его утверждению, сотрудничество с Россией способствовало установлению стабильности в ЦАР.





Перед выступлением на открытии ПМЭФ губернатор Петербурга успел поучаствовать в двух сессиях. Первая из них касалась вопроса стратегий и практик успеха "креативных устойчивых городов". Там он говорил о важности для Петербурга привлечения "умных" инвестиций, полезных для города, а заодно хвалил новые трамваи, включая модель "Довлатов". Упоминать о случае, когда в апреле вагон влетел в толпу людей у станции метро "Приморская", Беглов не стал. Вместо этого он отметил, что поездки в трамваях такого типа нравятся детям.

Ведущая другой сессии отрекомендовала Беглова "хозяином города Санкт-Петербурга". Градоначальник подобный титул отверг. "Хозяин города — не хозяин, а руководитель города, конечно — это наш президент, а я просто его помощник", — поскромничал он.

Экономика и иностранцы в России

Мероприятия на ПМЭФ шли с девяти часов утра. Одной из первых прошла сессия "Время жить в России", в которой поучаствовал переехавший из США боец смешанных единоборств, а ныне депутат Курултая Республики Башкортостан от "Единой России" Джефф Монсон. Последний поведал собравшимся о том, как у него созрело желание переселиться в новую для него страну. "Почему я выбрал Россию? Не потому, что Россия красивее, не потому, что Россия интересна. Потому что у России есть душа. [Поэтому] я живу в России сейчас", — завершил свой рассказ Монсон.

Одновременно проходила сессия о достижении национальных идей в российской экономике. В ней участвовали четверо: глава Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов. В роли модератора дискуссии выступил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.







Силуанов в ходе дискуссии высказал мнение, что санкции Запада вызвали рост российской экономики. В свою очередь, Набиуллина макроэкономическую стабильность назвала в числе трех главных результатов предыдущих шести лет российской экономики.

"У нас появился опыт жизни в условиях не очень высокой инфляции, мы к 2017 году достигли 4 % <...> и где-то пять лет поддерживали на этом уровне, и увидели, к чему это приводит. У нас появилось и долгосрочное финансирование, ипотека тогда начала расти при ставке рыночной 8-9 % и без дорогостоящих бюджетных программ", — заявила глава ЦБ. К числу других главных результатов шестилетки она отнесла появление класса розничных инвесторов и создание разветвленной системы инструментов для финансовой стабильности.

В дискуссии на тему биометрии принял участие дизайнер Артемий Лебедев. Рассуждая о биометрической системе, он предложил внедрять ее постепенно, ориентируясь на заинтересованную публику. "Это должна быть именно добровольная, улыбчивая, хорошая система, а сейчас эта система даже называется неприлично — ЕБС [Единая биометрическая система. — ЗАКС.Ру]. Это очень плохой бренд для того, чтобы ее внедрять", — поделился соображениями он.

Участницей сессии "Реквием по Европе: Новая эра международного сотрудничества" стала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Сейчас она проживает в Петербурге, где возглавляет центр "G.O.R.K.I." (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам России) СПбГУ. В минувшем марте бывший дипломат читала в Мариинском дворце для членов Молодежного парламента лекцию под названием "Как Европейский союз из мирного проекта превратился в милитаристский альянс". На ПМЭФ Кнайсль выступила с заявлением о закате дипломатии в Европе. "Дипломатия — это больной ребенок и происходит ее спад, закат европейской дипломатии. <...> Некоторые из нас разговаривают или на английском, или на французском, или на других языках, но на самом деле мы не ведем дискуссию, не ведем разговор друг с другом, используем какие-то устоявшиеся тезисы. Особенно это касается Европейского Союза", — высказалась она и пожурила ЕС за попытки поучать другие страны. Такая политика, по ее мысли, негативно сказалась на дипломатии ЕС. По ее мнению, для участия в международном диалоге следует привлекать людей, "которые знают, как уважительно говорить друг с другом".

Традиционные ценности и кинематография

Еще одна дискуссия на полях ПМЭФ была посвящена вопросу христианского взгляда на социально-экономическое развитие. В начале обсуждения участники выслушали заранее записанное обращение вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в котором тот отметил важность обсуждения взглядов православных лидеров на справедливость, деловую этику, корпоративную культуру и иные вопросы. Из зала посланию чиновника внимал предприниматель Константин Малофеев. В самой дискуссии выдалась яркой речь пресс-секретаря Роснефти Михаила Леонтьева, который заявил, что в современной экономике "нет Бога", а только "дьявол исключительно, причем в полном своем воплощении". При этом он ссылался на отрицательное отношение христианства к такому явлению, как ростовщичество.

Вопросы демографии тревожили в четверг вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову. "Общество буквально пожирает само себя, пропагандируя бездетность и гедонистический образ жизни", — переживала она на бизнес-завтраке, передает "Фонтанка".

Вопросам культуры посвятили сессии о развитии творческого взаимодействия стран БРИКС и о том, как кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества. В первой из них выступал глава Мариинского театра Валерий Гергиев, который приветствовал глобализацию культуры. "Этот тип глобализации я нахожу необходимым, — заявил он, отвечая на вопрос модератора. — Никто и никогда не сможет объяснить мне, <...> что с завтрашнего дня Бах отменяется. Это просто бесполезная совершенно попытка, и ее не надо обсуждать в таком составе. <...> А вот глобализация в смысле, что в России происходят явления, которые громадным или просто даже приличным большинством россиян не очень хорошо воспринимаются — ну об этом можно говорить".

В беседе о кинематографе и медиа отличился глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта Дмитрий Давиденко. Чиновник отстаивал мысль о необходимости неких границ в творчестве, переходить которые не следует. В качестве примера он привел задумку сериала о Викторе Мохове, более известном под прозвищем "скопинский маньяк". "Кино — самый массовый вид искусства, самый понятный, самый универсальный. И ответственность художника в данном случае перед зрителем, перед государством — она невероятно велика. Сегодня ошибка в трансляции тех или иных посылов очень дорогого стоит", — высказался Давиденко. Он также сообщил о намерении ведомства внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений с тем, чтобы проверять заявки кинематографистов на соответствие духовно-нравственным ценностям. Подобное необходимо, "чтобы не допустить такого контента на выходе, а еще лучше — чтобы его не снимали", следует из его слов.

За пределами сессий форума

Тем временем по "Экспофоруму" прогуливался робопес от "Сбера". В самой компании объясняли, что устройство выполняет роль интерактивного гида, помогающего гостям добраться до нужной локации. В свою очередь, у стенда "Молдавский двор" на ПМЭФ устроили танцы.







Также первый полноценный день ПМЭФ отметился рядом соглашений, подписанных Петербургом. В частности, были закреплены договоренности о запуске производства автомобилей Aurus и о строительстве нового дата-центра VK. Подписанное с главой Сбербанка Германом Грефом соглашение предусматривает расширение возможностей Единой карты петербуржца.

В свою очередь, заключение договоренности с просветительской организацией "Знание" преследует цели популяризации истории, рассказали в Смольном. "Будем пресекать попытки фальсификации истории и искать новые методы работы с детьми и молодежью", — привели в пресс-службе слова Александра Беглова в связи с этим.

В целом в Смольном рассчитывают подписать на ПМЭФ соглашения на сумму, превышающую 600 млрд рублей, делился ранее планами глава города.

Работа ПМЭФ продолжится до субботы, 8 июня. В пятницу ожидается пленарное заседание с участием президента Владимира Путина.





























Текст: Андрей Казарлыга, фото с ПМЭФ: Михаил Масленников