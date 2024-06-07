С июля все турникеты в метро начнут принимать банковские карты, заявил Беглов

С начала июля 2024 года все турникеты петербургского метрополитена должны будут принимать к оплате банковские карты, сообщили 7 июня в администрации губернатора. Глава города Александр Беглов подписал соглашение о трехстороннем сотрудничестве с первым зампредом правления Сбербанка Кириллом Царевым и главой совета директоров банка "Россия" Михаилом Клишиным.

Соглашение предусматривает возможность применения банковских карт при проходе через все турникеты подземки со следующего месяца. Также стороны договорились о развитии безналичной оплаты проезда в наземном транспорте Петербурга. Это касается, в том числе, Системы быстрых платежей и биометрии.

"С банком "Россия" будем расширять возможности применения платежной системы "Мир" и СБП при оплате проезда. Это позволит разрабатывать экономичные тарифы. Со Сбербанком планируем запустить оплату проезда при помощи биометрии", — приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Губернатор также высказался о важности внедрения аналогичной системы оплаты проезда для пригородных поездов. В целом, по его словам, город нуждается в единой системе для наземного транспорта и метро.

Также соглашение о внедрении биометрии было подписано Бегловым с главой ВТБ Андреем Костиным. Еще одно соглашение касалось строительства концертно-театрального комплекса в Петербурге.

Фото: gov.spb.ru