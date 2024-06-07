Глава ФАС рассказал об устранении части нарушений сервисами Ozon и Wildberries

Российские антимонопольщики отозвали часть претензий к маркетплейсам Ozon и Wildberries, о чем пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу ФАС Максима Шаскольского.

"Ряд замечаний точно устранен. Остались отдельные пункты, которые касаются коммуникаций с потребителями и продавцами - мы сейчас изучаем то, как исполнено в этой части", - рассказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

В настоящее время коллеги Шасколького завершают анализ того, как обе компании корректируют свою политику и устраняют нарушения.

Напомним, в этом году был снят мораторий на антимонопольные проверки компаний, после чего Ozon и Wildberries признали компаниями, занимающими доминирующее положение на рынке. В апреле от обоих сервисов ФАС потребовала устранить нарушения.

Тем временем ТАСС со ссылкой на сенатора Андрея Кутепова пишет, что правительство поддержало законопроект о государственном регулировании деятельности маркетплейсов.

Фото: ЗАКС.Ру