Муниципалам подсказали, когда назначать выборы

В "Невской ратуше" 7 июня прошло собрание глав муниципалитетов с главой комитета территориального развития Денисом Царегородцевым и главой Совета муниципальных образований Всеволодом Беликовым. Встреча была посвящена грядущим муниципальным выборам, которые пройдут в сентябре 2024 года.

В частности, муниципалам дали рекомендации по назначению выборов. Советам депутатов следует провести заседания 18-19 июня, а опубликовать решение о проведении выборов 20 июня. Как рассказал ЗАКС.Ру председатель СМО Беликов, это сделано для синхронизации электоральных процессов во всем городе. С 20 июня территориальные избирательные комиссии начнут работу по подготовке к выборам. Также ТИК назначат выборы в проблемных МО.

Еще на встрече обсудили ряд организационных вопросов. Например, рассказали о правилах агитации, а также о том, что главам МО не следует уходить в отпуск на время выборов, а работники аппаратов муниципальных образований не должны состоять в избиркомах, где избираются их руководители.

Напомним, муниципальные выборы пройдут в 110 муниципальных образованиях с 6 по 8 сентября. Всего в городе планируется избрать более 1,5 тысяч депутатов. Одновременно в эти дни пройдут выборы губернатора Петербурга и дополнительные выборы в Законодательное собрание по 18-му округу.

Константин Леньков / Фото со станице Андрея Жабрева в VK