Выборы в "проблемных" муниципалитетах назначат 20 июня

С конца недели, с 9 июня начинается срок, когда советы муниципальных образований должны назначить выборы. В нескольких округах вместо депутатов это решение будет принимать территориальные избирательные комиссии. Избиркомы смогут определиться с датой голосования 20 июня, рассказал ЗАКС.Ру председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

- Если какими-либо советами это решение не будет принято до 19 июня, то 20 июня уже территориальные избирательные комиссии будут такое решение принимать. И это будет, в связи с тем, что у нас есть распущенные советы, которые не могут такое решение принять, и есть "проблемные", условно говоря, советы, где не имеют кворума, - рассказал Мейксин.

Сейчас в Петербурге официально распущены лишь два муниципалитета: МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская". Соответствующие законы вступили в силу 1 апреля. Трудности с кворумом могут возникнуть у муниципалов из соседнего МО "Литейный округ", которые в ближайшем будущем может быть распущен - проект закона уже подготовили в Смольном.

Напомним, в сентябре 2024 года муниципальные выборы пройдут в 110 из 111 муниципальных образованиях. Планируется избрать порядка 1,5 тысячи муниципальных депутатов. Голосование состоится с 6 по 8 сентября.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру