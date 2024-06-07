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Новости 17:21

На пересечении улиц Олеко Дундича и Будапештской произошло ДТП с легковушкой и пожарной машиной

фото ЗакС политика На пересечении улиц Олеко Дундича и Будапештской произошло ДТП с легковушкой и пожарной машиной

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пожарной машины, об этом 7 июня пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел днем в пятницу, 7 июня, на пересечении Будапештской улицы и улицы Олеко Дундича. В результате столкновения больше всего пострадала легковушка, среди людей пострадавших нет.

Уточняется, что, согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", из-за ДТП на участке дороги собралась небольшая пробка.

Напомним, что в участок трассы "Кола" в Ленобласти перекроют 10 июня из-за прохода 20-метровой яхты "Русь" по реке Свирь.

Фото: ЗАКС.Ру


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