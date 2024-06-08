Пулково оплатит ремонт столкнувшимся 8 июня в аэропорту самолетам

Петербургский аэропорт Пулково оплатит ремонт двум самолетам, которые столкнулись на территории воздушной гавани, об этом 8 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу компании "Воздушные ворота Северной столицы".

В Пулково отметили, что аэропорт готов взять на себя растраты на техническую поддержку и ремонтные работы. Кроме этого, в гавани отметили, что частному самолету постараются организовать вылет в кратчайшие сроки.

На данный момент, после случившегося проводиться проверка. Сам аэропорт работает штатно.

Напомним, что самолет авиакомпании "Россия" зацепился за бизнесджет "ЛУКОЙЛ-АВИА" в петербургском аэропорту Пулково.

Фото: ЗАКС.Ру