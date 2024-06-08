В Петербурге начали показывать социальную рекламу, созданную нейросетью

На улицах и в транспорте Петербурга начала появляться социальная реклама, созданная при помощи искусственного интеллекта, об этом 8 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент, как рассказали в администрации города, такую социальную рекламу показывают 2,5 тысячи мониторов в Петербурге.

Проект представили на Петербургском международном экономическом форуме. Он был создан правительством города совместно со Сбером и несколькими вузами.

Студенты университетов создали концепции, по которым искусственный интеллект, созданный Сбером, создавал социальную рекламу и визуализировал ее.

Напомним, что 8 июня является Днем социального работника. Всех причастных с праздником поздравили губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский.

Фото: пресс-служба Смольного