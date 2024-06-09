Калининградские депутаты хотят досрочного прекращения полномочий губернаторов в статусе иноагентов

Депутаты Заксобрания Калининградской области внесли инициативу, ужесточающую законодательство об иностранных агентах.

Парламентарии хотят сделать возможным досрочное прекращение полномочий для губернаторов, которых внесли в реестр иностранных агентов. Об этом пишет издание RusNews. В пояснительной записке авторы инициативы обозначили свое стремление привести региональное нормотворчество в соответствие с федеральным.

С мая обязанности губернатора Калининградской области временно исполняет Алексей Беспрозванных.

В прошлом месяце президент подписал закон, по которому граждане, объявленные иноагентами, лишаются пассивного избирательного права. Документ также предполагает досрочное лишение мандатов для тех, кто уже был избран.

фото: zaksob39.ru