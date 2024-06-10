Кирилл Набутов* не смог добиться исключения из реестра иноагентов

Политический обозреватель и в прошлом спортивный журналист Кирилл Набутов* не смог добиться снятия с себя статуса иноагента. Его иск к Минюсту отклонил Куйбышевский районный суд Петербурга, о чем сообщает руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

На суде были подтверждены основания, по которым эмигрировавший петербуржец оказался в реестре Минюста: его включили туда 22 марта из-за критики военной спецоперации, президента и выборов. О Набутове* также было сказано, что он призывал к порче бюллетеней.

Наконец, на заседании установили, что журналист получает поддержку из-за рубежа.

*Минюст внес Кирилла Набутова в единый реестр иноагентов

фото: Ищем Выход / YouTube (скриншот)