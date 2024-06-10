В Петербурге может появиться награда для занятых в финансовой сфере

Правительство Петербурга намерено учредить новую награду, следует из проекта постановления, опубликованного 10 июня на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы. Знак отличия планируют вручать работникам финансовой сферы.

"Учредить награду правительства Санкт-Петербурга — знак отличия "Отличник финансовой работы Санкт-Петербурга", — говорится в тексте проекта.

Комитет финансов должен будет в месячный срок утвердить необходимые для введения новой награды документы. Финансирование расходов на награждения будет выполняться их бюджетных ассигнований, выделяемых на содержание комфина.

В год предполагается вручать не более 10 знаков отличия. Награждать планируют за выдающиеся заслуги в области бюджетной, налоговой, финансовой политики.

Саму награду предполагается изготовлять из "золотистого металла", она будет изображать обвитые лентой дубовые ветви с гербом Петербурга посередине. Ниже изображения герба будет размещаться надпить "Отличник финансовой работы". Награда будет располагать миниатюрной копией, предназначенной для ношения на одежде.

В мае губернатор Александр Беглов вручил памятные знаки "от благодарного Санкт-Петербурга" медикам, работавшим в зоне СВО.

Фото: ЗАКС.Ру