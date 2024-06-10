Администрация МО "Купчино" готова потратить почти 5 млн рублей на замену асфальта

Местная администрация МО "Купчино" ищет подрядчика для проведения работ по ремонту асфальтобетонного и резинового покрытия, следует из заявки на сайте госзакупок. Максимальная сумма контракта составляет немногим менее 4,9 млн рублей.

Закупка была размещена еще 23 мая. В понедельник, 10 июня, завершается прием заявок от потенциальных исполнителей работ.

Ремонт асфальта должен будет производиться, в частности, у домов №№ 6 и 26 по Белградской улице, у дома № 39 по Бухарестской улице, у дома № 2 по улице Турку и по ряду иных адресов. Всего работы планируется провести по 21 адресу, следует из описания объекта закупки.

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Фото: ЗАКС.Ру