Бастрыкин заинтересовался нападением подростков на дворника в Купчино

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент, произошедший в Петербурге с участием подростков и дворника, об этом 10 июня сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, что ранее ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти и ряд СМИ писали о том, что в Купчино подросток и его сверстники ударили дворника ножом после того, как он попросил не выкидывать с балкона дома мусор.

На данный момент петербургские следователи проводят процессуальную проверку.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Фото: пресс-служба СК РФ