Электричка сбила насмерть велосипедиста в Приморском районе Петербурга

В Приморском районе Петербурга под электричкой погиб взрослый велосипедист, об этом 10 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел днем в понедельник, 10 июня, на Заусадебной улице. Под поезд попал мужчина на велосипеде, к нему прибыли медики скорой помощи. После осмотра врачей была констатирована смерть.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте.

Напомним, что в День России в Петербурге и Ленинградской области изменится движение электричек.

Фото: ЗАКС.Ру