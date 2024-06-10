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Новости 18:15

Электричка сбила насмерть велосипедиста в Приморском районе Петербурга

фото ЗакС политика Электричка сбила насмерть велосипедиста в Приморском районе Петербурга

В Приморском районе Петербурга под электричкой погиб взрослый велосипедист, об этом 10 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел днем в понедельник, 10 июня, на Заусадебной улице. Под поезд попал мужчина на велосипеде, к нему прибыли медики скорой помощи. После осмотра врачей была констатирована смерть.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте. 

Напомним, что в День России в Петербурге и Ленинградской области изменится движение электричек.

Фото: ЗАКС.Ру


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