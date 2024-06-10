В Ленобласти с железнодорожных путей сошли пять цистерн

В Ленинградской области на станции Лужская сошли с рельсов пять пустых цистерн, об этом 10 июня сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, сход произошел в воскресенье, 9 июня, при выполнении маневровых работ. Уточняется, что пострадавших из-за случившегося или потери груза нет.

На данный момент прокуратура проводит проверку инцидента.

Напомним, что электричка в Приморском районе Петербурга сбила насмерть велосипедиста днем в понедельник, 10 июня.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры