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Новости 19:44

В Ленобласти с железнодорожных путей сошли пять цистерн

фото ЗакС политика В Ленобласти с железнодорожных путей сошли пять цистерн

В Ленинградской области на станции Лужская сошли с рельсов пять пустых цистерн, об этом 10 июня сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, сход произошел в воскресенье, 9 июня, при выполнении маневровых работ. Уточняется, что пострадавших из-за случившегося или потери груза нет.

На данный момент прокуратура проводит проверку инцидента.

Напомним, что электричка в Приморском районе Петербурга сбила насмерть велосипедиста днем в понедельник, 10 июня.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры


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