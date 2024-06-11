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Новости 9:48

Следователи Петербурга возбудили дело после смерти строителя метро от вагонетки

фото ЗакС политика Следователи Петербурга возбудили дело после смерти строителя метро от вагонетки

Петербургские следователи возбудили уголовное дело из-за смерти сотрудника метростроя по статье о нарушении правил безопасности (ч. 2 ст. 216 УК РФ), об этом 10 июня сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По данным следователей, инцидент произошел в Кировском районе города в перегонном тоннеле на Кронштадтской улице. Рабочий погиб из-за схода с рельсов вагонетки.

Также следователи уточнили, что вагонетка придавила рабочего, поэтому он скончался.

Напомним, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на нападение подростков на дворника в Купчино.

Фото: ЗАКС.Ру


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