Прокуратура Петербурга следит за ходом расследования дела о гибели метростроевца под вагонеткой

Петербургская прокуратура проводит проверку после гибели рабочего-метростроевца под вагонеткой в Кировском районе города, об этом 11 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратурой было установлено, что вагонетки сошли с рельсов и одна из них придавила рабочего, который скончался от полученных травм.

Сейчас ведомством также установлено, кто является ответственным за осуществление безопасности на объекте. Прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности.

Кроме этого, прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования дела, возбужденного по статье о нарушении правил безопасности (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга