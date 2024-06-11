Горизбирком назначил четырех ЧПРГ в территориальные избиркомы

Горизбирком на заседании 11 июня принял ряд решений по вопросам назначения членов избирательных комиссий с правом решающего голоса (ЧПРГ) в четыре территориальные комиссии (ТИК) Петербурга. Пятерых ЧПРГ освободили от их обязанностей.

По квоте от "Яблока" в состав ТИК № 8 вошла Мария Захарченко. ЧПРГ в ТИК № 25 стала выдвинутая собранием избирателей Татьяна Зарипова. Она займет место Дмитрия Папкова, выведенного из состава комиссии по собственному желанию.

Назначение в ТИК № 38 получила Анастасия Потемкина. Она была выдвинута на должность собранием избирателей по месту жительства.

Участники заседания проголосовали за назначение Евгении Ворониной от "Единой России" в ТИК № 59, в чьем ведении находится поселок Шушары. ЧПРГ займет место однопартийца Елены Савкиной в связи с уходом последней с должности. Воронина ранее работала на должности замглавы администрации Пушкинского района, в 2022 году она получила пост секретаря районного отделения ЕР. Сейчас исполнительным секретарем ячейки на сайте партии указан Александр Ратиев. Воронина упоминалась в статусе секретаря первички в конце января.

Также на прошедшем заседании ГИК освободила от обязанностей ЧПРГ Юлию Люлину (ТИК № 42), Елизавету Рудинскую (ТИК № 45), Глеба Вавилова (ТИК № 57) и Ольгу Тарасенко (ТИК № 62).

Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия / Telegram