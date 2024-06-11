Директор арт-центра "Пушкинская 10" намерен баллотироваться во Владимирском округе

К команде главы МО "Владимирский округ" Дениса Тихоненко присоединился директор арт-центра "Пушкинская 10" Мирон Муждаба. Они намерены вместе принять участие в муниципальных выборах, которые пройдут в округе в начале сентября. Муждаба возглавляет арт-центр около восьми лет.

Арт-центр сотрудничает с муниципалитетом уже несколько лет. В частности, принимает участие в организации фестиваля "Владимирский LIVE", который ежегодно проводят муниципалы. Совместный ролик об участии в выборах Тихоненко опубликовал в своем Telegram-канале 11 июня.

"Посетители арт-центра могут наблюдать, как мы из года в год приводим его в порядок. Как ремонтируем, красим, чиним. Как делаем его более дружелюбным, более открытым для посетителей. Такую же работу, но уже в масштабах округа, я хочу вести в качестве депутата муниципального образования", - сказал Муждаба.

Напомним, Тихоненко объявил о старте предвыборной кампании в начале мая. С 6 по 8 сентября в округе пройдут муниципальные выборы. Также голосование состоится еще в 109 муниципальных образований. Всего по городу планируется избрать более 1,5 тысячи депутатов.

Константин Леньков / Кадр из видео Дениса Тихоненко