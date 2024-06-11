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Муниципал 17:33

В "Академическом" муниципалы раздали прохожим триколоры в честь Дня России

фото ЗакС политика В "Академическом" муниципалы раздали прохожим триколоры в честь Дня России

В преддверии Дня России депутаты МО "Академическое" устроили акцию с раздачей государственных флагов, о чем отчитались 11 июня в сообществе муниципалитета во "ВКонтакте". Подарки достались случайным прохожим на улицах в границах округа.

"Депутаты муниципального совета раздавали российские триколоры на улице всем желающим", — говорится в опубликованном сообщении.

Вместе с депутатами участие в акции принял глава МО Игорь Пыжик. Судя по опубликованному фотоотчету, флаги раздавали как взрослым, так и детям.

День России отмечается в стране 12 июня. В комитете по транспорту ранее предупредили об изменениях в графике движения электричек — в предстоящую среду они будут ходить по графику воскресенья. Городской транспорт также будет работать по графикам выходных дней.

Фото: Муниципальное образование Академическое / "ВКонтакте"


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