В доме напавшего на полицию петербуржца нашли обезглавленное тело

Петербургские сотрудники СК днем 11 июня проникли в съемное жилье 44-летнего гражданина, который ранее в состоянии наркотического опьянения напал на двоих людей и попытался с отверткой броситься на полицейского.

В квартире дома по улице Бадаева правоохранители обнаружили обезглавленный труп пожилого мужчины. С места происшествия изъято предполагаемое орудие преступления - топор, фотографию которого опубликовала пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.

В ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза.

Агрессивного жителя Невского района задержали около полудня, ранив его в ногу из табельного оружия. Перед этим он избил пенсионерку и напал на фельдшера скорой помощи.

"Фонтанка" со ссылкой на источник в силовых структурах пишет о том, что убитый, по предварительной версии, приходится родным отцом задержанному и госпитализированному.

фото: ГСУ СК по Петербургу