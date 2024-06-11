Осужден водитель тягача, насмерть сбивший велосипедисток на "Скандинавии"

В Ленобласти огласили приговор водителю тягача, по чьей вине минувшей осенью погибли две несовершеннолетние велосипедистки. Как сообщает региональная прокуратура, уроженец Узбекистана по имени Шахбоз Давронов получил четыре года колонии общего режима. Его также лишили права управлять транспортными средствами на 2,5 года в рамках дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК).

Авария случилась 7 сентября прошлого года на 59-м километре трассы "Скандинавия". Суд установил, что Давронов не заметил перед собой машину с проблесковыми маячками, которая сопровождала спортсменок. Две из них погибли, здоровью еще двоих велосипедисток и их тренеру-водителю был причинен тяжкий вред.

Глава комитета Смольного по спорту Антон Шантырь охарактеризовал происшествие как великую трагедию.

фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)