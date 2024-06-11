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В Петербурге по иноагентскому протоколу оштрафовали журналиста Андрея Захарова*

фото ЗакС политика В Петербурге по иноагентскому протоколу оштрафовали журналиста Андрея Захарова*

Суд в Колпино выписал штраф журналисту-расследователю Андрею Захарову*, о чем 11 июня сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов. На него был составлен протокол о непредоставлении Минюсту финансовых "иноагентских" документов (ч. 2 ст. 19.34 КоАП).

Речь идет об отчетах по трем формам: ОИА003, ОИА007 и ОИА001. Денежное взыскание составило 40 тысяч рублей.

Последние несколько лет Захаров* находится в эмиграции. На него также заведено уголовное дело — о невыполнении обязанностей иностранного агента (ст. 330.2 УК). В рамках этого дела весной прошел обыск у петербургской журналистки Ксении Клочковой, с которой расследователь раньше работал в одной редакции. Подробнее о визите силовиков к ней читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Минюст внес Андрея Захарова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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