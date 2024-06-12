Мурманский губернатор Чибис подал документы для выдвижения на новый срок

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 12 июня подал документы для участия в выборах главы региона. Как и в прошлый раз, его выдвинули единороссы, о чем чиновник рассказал в своем Telegram-канале.

"С 2019 года мы уже многое сделали. А предстоит еще больше. Давайте и дальше менять жизнь к лучшему по плану "На Севере — жить"", - написал 45-летний глава региона.

Выборы в Заполярье пройдут 8 сентября, в единый день голосования. Пятью годами ранее за Чибиса проголосовало чуть более 60% избирателей.

Нынешней весной на действующего главу области напали с ножом, ранив в живот. Он перенес операцию и спустя две недели вновь стал ходить на работу.

Фото: ЗАКС.Ру