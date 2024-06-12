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Новости 14:45

Мурманский губернатор Чибис подал документы для выдвижения на новый срок

фото ЗакС политика Мурманский губернатор Чибис подал документы для выдвижения на новый срок

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 12 июня подал документы для участия в выборах главы региона. Как и в прошлый раз, его выдвинули единороссы, о чем чиновник рассказал в своем Telegram-канале.

"С 2019 года мы уже многое сделали. А предстоит еще больше. Давайте и дальше менять жизнь к лучшему по плану "На Севере — жить"", - написал 45-летний глава региона.

Выборы в Заполярье пройдут 8 сентября, в единый день голосования. Пятью годами ранее за Чибиса проголосовало чуть более 60% избирателей.

Нынешней весной на действующего главу области напали с ножом, ранив в живот. Он перенес операцию и спустя две недели вновь стал ходить на работу.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Чибис Андрей Владимирович




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