Жители Пискаревки жалуются на стройку, с перерывами длящуюся уже восемь лет

Нынешней весной в Калининском районе Петербурга возобновилась стройка, против которой местные жители выступают уже десять лет: с тех пор, как стало известно о планах возведения десятиэтажного жилого комплекса.

С марта работы по адресу Герасимовская улица, 5к2 ведет новый девелопер, ООО "С-8", о чем сообщает движение "Красивый Петербург". Наиболее обеспокоены ситуацией граждане, живущие в радиусе 30 метров от будущего объекта. Жители составили целый список производимых застройщиком действий, которые они считают нарушениями.

В числе предъявляемых претензий - ведение шумных работ в неположенное время, отсутствие надлежащего ограждения, отсутствие круглосуточной охраны, несанкционированный сброс отходов в канализационные люки, порча тяжелой техникой элементов дворового благоустройства.

В ответ на жалобы госорганы указывают, что застройщик имеет разрешение на строительство. Вместе с тем, более двух лет продолжает действовать мораторий на проверки. поэтому помощи от чиновников активисты пока получить не могут.

Фото: ЗАКС.Ру