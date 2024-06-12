Пашинян заявил, что Армения покинет ОДКБ

В ходе выступления в стенах Национального собрания Армении премьер-министр Никол Пашинян пообещал, что республика выйдет из состава ОДКБ. Таким стал его ответ на вопрос, почему пока дело ограничивается только угрозами выхода из организации.

"Выйдем. Мы решим, когда", - заявил политик, цитируемый "Интерфаксом".

По словам Пашиняна, пути назад уже точно не будет, и призвал депутатов не беспокоиться на этот счет.

Вскоре после заявление лидера страны в Ереване начались столкновения между протестующими и силовиками.

Ранее стало известно, что Армения перестала платить взносы как страна-участница ОДКБ. Весной руководство республики попросило РФ отозвать своих пограничников из столичного аэропорта "Звартноц".

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