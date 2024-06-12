Елену Драпеко наградили орденом княгини Ольги третьей степени

По указу патриарха Кирилла депутата Госдумы Елену Драпеко наградили церковным орденом святой равноапостольной княгини Ольги третьей степени. Посвященный этому событию видеосюжет появился 12 июня в ее Telegram-канале.

Представитель РПЦ Владимир Волгин в предваряющей награждение речи причислил законотворца к замечательным людям, которые "вложили свой талант, свое искусство на благо нашей Родины, на благо святой Руси".

Орден зампреду думского комитета по культуре достался за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе. Депутат попросила представителей духовенства передать благодарность патриарху.

Заслуженная артистка РСФСР 75-летняя Драпеко избралась в нынешний состав Госдумы осенью 2021 года от Северо-Восточного (№214) округа Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру