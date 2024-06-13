В ГМЗ "Павловск" началась реставрация павильонов

Накануне стартовала реставрация объектов в парке на территории государственного музея-заповедника "Павловск". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора музея Веру Дементьеву. В зеленой зоне начали устанавливать строительные леса.

Работы приурочены к 250-летию ГМЗ и самого города, которое будет отмечаться в 2027 году.

Первый транш от Минкультуры составил 245 млн рублей. Реставрация в целом потребует от федерального бюджета 6 млрд рублей. За эти деньги планируют привести в порядок павильон "Трех граций" и Храм Дружбы, а также ансамбль Красной долины, в том числе Елизаветин павильон и павильон "Руина". Наконец, к юбилею города почти с нуля восстановят утраченный столетие назад павильон "Старое Шале".

фото: Mary, Citywalls.ru