СРЗП выдвинет в муниципалитеты не менее 500 человек

"Справедливая Россия - За правду" намерена выдвинуть на муниципальных выборах не менее 500 человек, сообщила ЗАКС.Ру глава городского отделения партии Надежда Тихонова 12 июня. Это примерно треть от общего числа вакантных мандатов. Справедливороссы в сентябре сконцентрируются на местных выборах и дополнительных выборах в ЗакС.

- У нас в каждом районе городе есть условно приоритетные муниципальные советы. В коллаборации с остальными политическими силами мы стараемся договориться так, чтобы оппонент был только "Единая Россия", чтобы не оттягивать оппозиционные голоса. Думаю, человек 500 мы точно выдвинем, не менее. Другое дело, мы понимаем, что отсекать будут на каждом этапе, но мы стараемся, - сказала Тихонова.

Муниципальная кампания "Справедливой России" в 2019 году была в тройке самых успешных. В совет от партии прошли более ста муниципальных депутатов. Сейчас в Петербурге есть несколько муниципалитетов, где справедливороссы имеют большинство. Например, МО "Автово" и МО "Гавань".

Выборы депутатов местных советов пройдут в сентябре 2024 года одновременно с выборами губернатора и дополнительными выборами в Заксобрание. Голосование продлится три дня с 6 по 8 сентября.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру