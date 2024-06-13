ЕИРЦ продлил срок поиска поставщика календарей и ежедневников на Новый год

Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) Петербурга продлил 13 июня срок подачи заявок на изготовление имиджевой продукции с символикой, следует из данных сайта госзакупок. Желающие смогут заявиться на конкурс до 20 июня.

Максимальная цена контракта приближается к 942 тысячам рублей. За эти деньги заказчик рассчитывает получить 1,2 тысячи квартальных календарей "Трио" на 2025 год, выполненных из картона с матовой ламинацией, а также 700 ежедневников. Для последних ЕИРЦ указал три ориентировочных варианта выполнения.

В первом случае ежедневники могут быть изготовлены из высококачественного кожзаменителя со страницами кремового цвета. Во втором случае их могут изготовить из матовой мелованной бумаги с обложкой по индивидуальному дизайну. Третий вариант предусматривает наличие пружины по длинной стороне изделия.

Участие в конкурсе смогут принять только малые или средние предприятия. Желающие должны будут представить справку об опыте выполнения аналогичных поставок, а заодно портфолио с образцами продукции, выполненной в рамках госзакупок.

Также в четверг стало известно о том, что Горэлектротранс разместил закупку на изготовление видеоролика для привлечения молодых специалистов.

Фото: ЗАКС.Ру