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Муниципал 14:28

Путин присвоил звание заслуженного работника местного самоуправления главе МО "Коломяги"

фото ЗакС политика Путин присвоил звание заслуженного работника местного самоуправления главе МО "Коломяги"

Глава МО "Коломяги" Сергей Борисенко стал первым петербургским муниципалом, которому присвоили звание "Заслуженного работника местного самоуправления Российской Федерации". Торжественная церемония вручения с участием губернатора Петербурга Александром Бегловым прошла в Смольном 11 июня, сообщили в муниципалитете. 

Звание заслуженного работника МСУ России было учреждено указом президента Владимира Путина в январе 2024 года. Его будут присваивать должностным лицам и работникам органов местного самоуправления. 

Борисенко возглавляет муниципальное образование более 20 лет, с 1998 года. Он принимал участие в создании ряда общественных организаций, а также является автором нескольких законодательных инициатив. В сентябре намерен переизбраться в округе от "Единой России". 

Константин Леньков / Фото МО "Коломяги"


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