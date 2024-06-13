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Новости 17:47

Обыски в компании брата Максима Галкина* могли провести из-за двойного гражданства

фото ЗакС политика Обыски в компании брата Максима Галкина* могли провести из-за двойного гражданства

В компании старшего брата шоумена Максима Галкина* прошли обыски, об этом 13 июня пишут "РИА Новости" со ссылкой на свои источники.

Сами обыски прошли в среду, 12 июня, в офисе компании и в доме на Рублевке. Предположительно, причинами для обысков могли стать дело о хищении в военном ведомстве или израильский паспорт Дмитрия Галкина.

Уточняется, что Дмитрий свое двойное гражданство скрыл от государства. Галкин занимает руководящий пост в компании, которая является подрядчиком Минобороны.

Напомним, что прокуратура в Ленобласти потребовала лишить полномочий муниципального депутата из-за двойного гражданства.

*Минюст внес Максима Галкина в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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