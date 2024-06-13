Прокуратура в Ленобласти нашла депутата с двойным гражданством

Всеволожская городская прокуратура в Ленинградской области нашла у депутата Совета депутатов "Всеволожского городского поселения" два гражданства, об этом 13 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Теперь местная прокуратура требует лишить полномочий муниципала. В прокуратуре уточнили, что мужчина является не только городским депутатом, но и районным.

По информации издания 47news, этим депутатом оказался, предположительно, Рубик Сукиасян ("Единая Россия").

По закону депутаты не могут быть гражданами двух стран одновременно. Теперь этим вопросом должны будут заняться главы местных представительных органов.

Фото: ЗАКС.Ру