В комтрансе рассказали о запретах для самокатов во время Международного военно-морского салона

Комитет по транспорту Петербурга и кикшеринговые компании собираются реализовать решение о введении запрета на передвижение на электросамокатах в период крупных мероприятий, об этом 13 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Оперативный штаб города принял решение о запрете на передвижение на электросамокатах во время проведения Международного военно-морского салона "ФЛОТ-2024", XII Петербургского международного юридического форума, "Алых парусов" и Главного военно-морского парада.

"У нас уже есть опыт работы в таких условиях в период ПМЭФ. Подобные меры существенно повышают уровень безопасности для всех участников движения, которых на время проведения мероприятий становится еще больше, чем обычно", – сказал заместитель председателя комтранса Дмитрий Ваньчков.

Первые ограничения, как отметили в комтрансе, введут в период проведения Международного военно-морского салона "ФЛОТ-2024". Запрет будет действовать с 12:00 17 июня до 23:59 23 июня в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Центральном, Кронштадтском, Пушкинском и Петродворцовом районах.

Фото: ЗАКС.Ру