В Петербурге на арестованного зимой экс-полицейского завели террористическое дело

Находящийся в СИЗО петербургский бизнесмен, а в прошлом оперативник уголовного розыска Константин Подошвелев стал фигурантом третьего уголовного дела. Об этом пишет "Фонтанка".

Мужчине инкриминируют связи с украинскими властями и "Легионом Свободы России"*. Новое дело возбуждено накануне по статье об участии в террористической организации (ст. 205.5 УК).

Под арестом бывший силовик находится с февраля. Его задержали из-за надписей, которые, как полагает следствие, он оставил в Политехническом парке и церкви рядом с ним. Письменные высказывания представляли собой оценку военной спецоперации на Украине, из-за чего Подошвелева обвинили в повреждении объектов культурного наследия (ст. 243 УК) и вандализме по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК).

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру