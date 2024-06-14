Coca-Cola хочет вновь зарегистрировать свои бренды в России

Ушедшая с российского рынка два года назад компания Coca-Cola продемонстрировала намерение вернуть себе позиции на нем.

Производитель безалкогольных напитков подал заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Это случилось еще в апреле, на что 14 июня обратили внимание "Ведомости".

На сегодняшний день в России продают аналог Coca-Cola ("Добрый cola"), либо оригинальный напиток Coca-Cola, но завезенный путем параллельного импорта.

Уход американской компании с рынка в 2022 году, как и в случае со многими другими западными брендами, был связан с начавшейся военной спецоперацией на Украине.

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