Володин порассуждал о токсичности доллара

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил американский доллар токсичной валютой, которая служит орудием внешнеполитического давления. По его мнению, новейшие антироссийские санкции США окончательно подорвали доверие к доллару, и разные страны вслед за РФ все более активно отказываются от его использования.

"Альтернативу ищут многие суверенные государства, в частности — страны БРИКС. Как мировая резервная валюта доллар себя дискредитировал. Дедолларизация мира — неизбежна", - написал политик в своем Telegram-канале.

Глава нижней палаты привел данные последних двух лет. По его информации, в России в начале 2022 года доля валют из так называемых недружественных стран достигала почти 85%. За прошедшее с тех пор время этот показатель упал до 17,8%.

Отметим, что 12 июня США ввели санкции против Мосбиржи. После этого в России были приостановлены биржевые торги, и теперь курс валют определяется на основе внебиржевых данных.

фото: duma.gov.ru