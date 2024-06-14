В Петербурге выдали ордер на восстановление заброшенных Ушаковских бань

В Кировском районе Петербурга стартуют первичные противоаварийные работы в комплексе бывших Ушаковских бань (улица Зои Космодемьянской, 7). Ордер на их проведение выдала Государственная административно-техническая инспекция, о чем сообщает пресс-служба этого подразделения Смольного.

Бани, ставшие ярким примером городского конструктивизма, также известны под названием "Гигант". Их построили в конце 1920-х годов по проекту архитектора Александра Никольского.

Восстановить заброшенное здание-памятник должно ООО "ТЭРОС", ставшее собственником объекта три года назад. Первый этап работ должен завершиться к середине сентября.

фото: ГАТИ Петербурга