Петербуржец получил восемь лет за попытку поджечь пункт отбора контрактников

Первый Западный окружной военный суд в Петербурге вынес обвинительный приговор по делу местного жителя Ивана Семенова, преследуемого за попытку поджечь пункт отбора контрактников в Подъездном переулке (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 205 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, в рамках дела о покушении на теракт он получил восемь лет заключения. Одну часть срока Семенову предстоит провести в тюрьме, другую - в колонии строгого режима.

Следствие и суд зафиксировали, что в конце августа прошлого года фигурант получил от неустановленных лиц заказ на поджог здания Минобороны возле Театра юных зрителей. Целью акции, которая могла привести к гибели людей и существенному материальному ущербу, было в том числе устрашение населения и уничтожение сведений о военнообязанных.

Семенов действовал в соответствии с полученной инструкцией, однако реализовать замысел днем 26 августа у него не получилось: принесенная им к месту преступления зажигательная жидкость в бутылке не воспламенилась. Ущерб от разбитого окна оценили в 46 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру