Суд Москвы оштрафовал Семена Слепакова* на 30 тысяч рублей по иноагентской статье

Таганский районный суд Москвы рассмотрел протокол в отношении музыканта и продюсера Семена Слепакова* по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ст.19.34 КоАП РФ), об этом 14 июня сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По итогу суд признал Семена Слепакова* виновным и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

На данный момент, музыкант находится за пределами России.

Напомним, что в марте Московский городской суд сохранил за Семеном Слепаковым* статус иностранного агента, который тот пытался оспорить.

*Минюст внес Семена Слепакова в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру