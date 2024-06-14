ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:17

Суд Москвы оштрафовал Семена Слепакова* на 30 тысяч рублей по иноагентской статье

фото ЗакС политика Суд Москвы оштрафовал Семена Слепакова* на 30 тысяч рублей по иноагентской статье

Таганский районный суд Москвы рассмотрел протокол в отношении музыканта и продюсера Семена Слепакова* по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ст.19.34 КоАП РФ), об этом 14 июня сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По итогу суд признал Семена Слепакова* виновным и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. 

На данный момент, музыкант находится за пределами России.

Напомним, что в марте Московский городской суд сохранил за Семеном Слепаковым* статус иностранного агента, который тот пытался оспорить.

*Минюст внес Семена Слепакова в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама