Съезд с ЗСД на набережную Макарова при движении от Екатерингофки закроют до 16 июня

Съезд с Западного скоростного диаметра (ЗСД) на набережную Макарова временно закроют из-за ремонта, об этом 14 июня сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы" (МСС).

Ограничения будут введены с 22:00 14 июня до 12:00 16 июня на съезде при движении со стороны набережной реки Екатерингофки. На пути по ЗСД водителям будут сообщать об ограничениях с помощью специальных знаков и информационных щитов.

В качестве альтернативного пути в МСС предложили выполнить съезд с ЗСД на Богатырский проспект, сделать разворот и доехать до съезда на набережной Макарова.

Напомним, что на строительство съезда с Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Васильевский остров выдали разрешение.

Фото: ЗАКС.Ру