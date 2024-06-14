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Новости 17:46

Ленинградский трамвай и трамвай "Довлатов" столкнулись в Выборгском районе Петербурга

фото ЗакС политика Ленинградский трамвай и трамвай "Довлатов" столкнулись в Выборгском районе Петербурга

В Выборгском районе Петербурга трамвай ЛВС-86К столкнулся с трамваем "Довлатов", об этом 14 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на "Горэлектротранс".

Инцидент произошел на углу Студенческой и Сердобольской улиц. Трамвай "Довлатов" в этот момент выполнял технический рейс, пассажиров внутри не было.

В момент столкновения ленинградский трамвай следовал во встречном направлении.

Напомним, что в апреле 2024 года трамвай "Довлатов" сбил пешеходов на Васильевском острове. Одна из пострадавших скончалась в больнице спустя несколько дней.

Фото: Telegram-канал Кирилла Полякова


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