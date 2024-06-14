Военный суд оштрафовал вологжанку на 300 тысяч рублей за оправдание терроризма

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Ольги Козловой* по статье об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), об этом 14 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Судом было установлено, что Козлова* в июле 2023 года в Telegram-канале опубликовала пост, где были слова, оправдывающие терроризм. В нем был упомянут Легион "Свобода России"**.

Военный суд назначил Ольге Козловой* штраф в размере 400 тысяч рублей и запрет на деятельность в интернете сроком на два года. С учетом домашнего ареста суд смягчил ей наказание до 300 тысяч рублей.

*Росфинмониторинг внес Ольгу Козлову в список экстремистов и террористов

**Организация Легион "Свобода России" признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ, Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру