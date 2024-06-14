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Новости 18:50

Военный суд оштрафовал вологжанку на 300 тысяч рублей за оправдание терроризма

фото ЗакС политика Военный суд оштрафовал вологжанку на 300 тысяч рублей за оправдание терроризма

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Ольги Козловой* по статье об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), об этом 14 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Судом было установлено, что Козлова* в июле 2023 года в Telegram-канале опубликовала пост, где были слова, оправдывающие терроризм. В нем был упомянут Легион "Свобода России"**.

Военный суд назначил Ольге Козловой* штраф в размере 400 тысяч рублей и запрет на деятельность в интернете сроком на два года. С учетом домашнего ареста суд смягчил ей наказание до 300 тысяч рублей.

*Росфинмониторинг внес Ольгу Козлову в список экстремистов и террористов

**Организация Легион "Свобода России" признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ, Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру


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