Осенью в Петербурге начнут производить новую модель лифта

В сентябре петербургский завод "Метеор лифт", ранее принадлежавший компании Otis, начнет выпускать лифты новой модели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Meteor Lift Елену Луговую.

Особенность новой техники в том, что она изготовляется целиком из российских комплектующих. Ее успешно испытали в мае. Лифты новой модели стали быстрее: скорость увеличилась с 1,6 до 1,75 метров в секунду. Они способны подниматься на 100 метров.

"Мы готовимся к серийному производству, которое должно начаться в сентябре этого года. Первоочередная задача — выпускать в месяц в среднем 100 штук до конца года", - рассказала Луговая.

Компания Otis в 2022 году ушла с российского рынка. Ее активы приобрела группа S8 Capital. Юрлицо ООО "Отис лифт" превратилось в ООО "Метеор лифт".

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